Koh-Lanta : le combat des héros

Présenté par Denis Brogniart



Ce vendredi sur TNTV, faites la connaissance des 18 anciens aventuriers qui retenteront leur chance à plus de 17 000 km de la France dans l'archipel des Yasawa aux Fidji. Issus de 11 saisons différentes, ils vont essayer de remporter le titre d'ultime aventurier. Ils sont aguerris, affutés, et ils ont appris de leurs erreurs passées. Mais c'est dans une nouvelle aventure bien plus difficile, bien plus exigeante que ces naufragés chevronnés s'engagent !



Pour la première fois dans l'histoire de « Koh-Lanta », chaque éliminé au conseil aura une seconde chance. Il devra survivre seul sur la plage secrète de l'Exil et sera rejoint, trois jours après, par le prochain éliminé qu'il affrontera dans l'arène des duels. Après six duels, l'ultime gagnant pourra intégrer de nouveau l'aventure à la surprise générale lors de la réunification. Tous les autres aventuriers encore dans la compétition l'ignorent. Ils ne sauront rien tant que l'ultime représentant de l'exil ne sera pas revenu dans l'aventure. Du courage, de la force et du mental, il en faudra pour espérer aller au bout de ce Combat des Héros particulièrement difficile. La compétition sera acharnée et la lutte sans merci.