Koh-Lanta le combat des héros : qui quittera l'aventure?

Les Rouges et les Jaunes montrent les crocs ! Tous tentent de s'imposer par des performances physiques ou des stratagèmes osés… Tous les coups sont permis dans ce Combat des héros ! Les deux premiers éliminés de l'aventure, eux, vont s'affronter lors d'un duel à haute tension…. Seul le gagnant pourra regagner L'île de l'exil et espérer réintégrer l'aventure après la réunification… Entre euphorie et déconvenues, c'est un cocktail d'émotions fortes qui attend les aventuriers.