Koh-Lanta le combat des héros : il y a de l'ambiance sur les camps!

Présenté par Denis Brogniart



Sous le soleil des Fidji, les naufragés de Koh-Lanta, venus prendre leur revanche, s'affrontent sans retenue. Et il y a de l'ambiance ! Les Rouges osent tous les stratagèmes et chez les Jaunes, l'agacement monte… Rien ne se passe comme prévu au paradis. Et tous ignorent qu'il existe une Île de l'exil où les éliminés au conseil se mesurent en duel. Le gagnant de l'ultime duel réintégrera l'aventure, à la surprise générale.