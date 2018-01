Kiribati: reprise des recherches après le naufrage d'un ferry

AFP

Un avion de reconnaissance maritime P-3 Orion de l'armée de l'air néo-zélandaise avait déjà repéré dimanche en fin de journée sept survivants qui dérivaient à bord d'un canot.Un bateau de pêche qui se trouvait à proximité a depuis recueilli ces sept survivants, et l'objectif est à présent de retrouver sains et saufs d'autres occupants du ferry MV Butiraoi, a déclaré lundi le général Darryn Webb, de l'armée de l'air néo-zélandaise."Il pourrait y avoir un radeau avec d'autres survivants", a déclaré ce responsable à Radio New Zealand, "nous restons optimistes sur la possibilité de trouver d'autres survivants".Le militaire a précisé que les recherches portaient sur une zone "immense" de 315 000 kilomètres carrés, plus grande que l'Italie.Les Kiribati, un état composé de 33 atolls et récifs peuplés d'environ 110 000 personnes, se trouvent à environ 3 460 kilomètres au nord-est des Fidji.Le ferry MV Butiraoi, un catamaran en bois de 17,5 mètres de long, avait appareillé le 18 janvier de l'île de Nonouti pour Betio, également dans l'archipel des Kiribati, un voyage de 250 kilomètres, avec 50 personnes à bord.La Nouvelle-Zélande a envoyé son P-3 Orion vendredi à la demande des autorités des Fidji, un autre archipel du Pacifique Sud. Ce sont les autorités fidjiennes qui coordonnent les recherches.