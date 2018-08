Kelly Slater et John John Florence absents de la Tahiti Pro Teahupoo

Rédaction web

Cela avait été annoncé en juillet : John John Florence, double champion du monde en titre, ne participera pas à la 7e étape du Tour. Le surfeur Hawaiien s'est blessé au genou lors d'une session de freesurf en marge du Bali Pro. Joh John Florence sera remplacé par le Brésilien Wiggolly Dantas. Dantas affrontera Gabriel Medina et Tomas Hermes lors du premier tour de la Tahiti Pro Teahupoo.Autre absence qui a été confirmée par un communiqué de la World Surf League mercredi, celle de Kelly Slater. 11 fois champion du monde, le surfeur s'est blessé au pied l'an dernier. Il a dû subir plusieurs opérations et n'a pas totalement récupéré.Slater a remporté 5 fois l'étape de Tahiti. C'est donc un concurrent sérieux qui laisse sa place cette année. Mikey Wright sera son remplaçant. L’Australien est actuellement classé 8e sur la série qualificative (QS) et 9e sur le circuit tour (CT). Wright affrontera Adriano de Souza et Matt Wilkinson au premier tour.