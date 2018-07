Kavai’ei Morgant, son rêve bleu

Rédaction web avec Laure Philiber et Mata Ihorai

Il a 16 ans et des rêves pleins la tête. Kavai’ei Morgant espère un jour devenir joueur de football professionnel. Espoir de l’AS Tefana, il a chaussé les crampons pour la première fois à l'âge de quatre ans. Depuis l'an dernier, il évolue dans le club de Trélissac, en France. Le Polynésien est en section sport-études.Le jeune garçon explique : "Mon père jouait au football. Du coup, quand j’étais petit, il m’a donné un ballon. Depuis petit, j’ai aimé et voilà…"Le footballeur est en ce moment au fenua pour se reposer et profiter de sa famille. A quelques jours de la finale de la Coupe du monde, l'espoir s'est confié sur ses ambitions : "J’aimerais bien jouer à côté de ses joueurs dans quelques années… J’aimerais bien faire comme Pascal Marama parce que vu le parcours, ça donne envie."Sa maman, Tepua Yu est sa première supportrice. Elle suit son garçon sur les terrains depuis ses débuts. Elle souligne : "D’année en année, on le voit évoluer de manière très positive. A ce jour, il évolue en France et nous sommes tous très fiers. Nous espérons le voir aller encore beaucoup plus loin pour peut-être, un jour, aller le voir jouer à Vaiete pour la Coupe du monde…"A 16 ans, Kavai’ei a ce rêve : porter le maillot de l’équipe de France et pourquoi pas un jour, ramener à Tahiti le trophée de la Coupe du monde.