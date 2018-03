Kauli Vaast vainqueur de la Papara Pro Junior Tahiti 2018

Rédaction web

Chez les filles, 4 hawaiiennes se sont retrouvées en finale. Et c'est Leila Riccobuano qui remporte la victoire avec une note de 13,85. Suivent Grabiela Bryan et Luana Coehlo Sylva avec chacune 12,25 points. Et à la quatrième place on retrouve Keala Tomoda-Banner avec une note de 8,10.