Kaukura : bientôt un abri anticyclonique et une nouvelle école

D'après communiqué

Kaukura est une commune associée de Arutua et compte 300 habitants. Ce mercredi, une délégation gouvernementale s'y est rendue.Le maire a présenté aux élus le site du futur lotissement social de 45 lots individuels. Le projet est piloté par l’OPH (Office polynésien de l’habitat). Le chantier de viabilisation du lotissement devrait être lancé cette année.Il a été acté que le hangar, près du débarcadère qui n'est pas utilisé pour le moment, servira de site pour des actvités économiques liées à la pêche et à la production agricole.Enfin, le président du Pays a visité l'emplacement du futur abri anticyclonique et de la future école. Ils seront construits sur un terrain de 2500 mètres carré.En fin de journée, la commune a aussi sensibilisé le président sur la problématique de certaines parties des côtes de l’île qui sont rognées par la mer.