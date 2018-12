Karelle Poppke arrête le surf et s'engage dans l'armée de l'air

Une décision difficile à prendre, pas toujours comprise par ses proches, mais qui a été nécessaire pour Karelle Poppke. La surfeuse de Papenoo a annoncé sur sa page Facebook s'être engagée dans l'armée de l'air et quitter le fenua ce samedi 8 décembre.À 21 ans, Karelle Poppke faisait pourtant partie de ces jeunes espoirs du surf en Polynésie. Classée 109e au classement général des World Qualifying Series 2018 de la World Surf League , Karelle avait jusqu'alors un joli palmarès. En 2017, elle avait terminé 5e en Australie WQS 1000 au Great Lake Women, 1re au championnat du monde de kneeboard (carl Karelle n'excelle pas qu'en surf !) en Espagne, et 1re à la coupe de Tahiti, 13ème en métropole au Caraïbos Lacanau Pro en 2018, 5e au Anglet Pro, 2e au Ichinomiya Chiba Open ... Mais malgré tout, cela ne lui a pas suffit à vivre de sa passion et de faire du surf son métier."Je laisse derrière moi une carrière de surf, une carrière dans laquelle j’aurais voulu percer ou même encore en faire mon métier mais on subi tous des problèmes que se soit financier, matériels, sponsoring, motivation, envie, but, d’objectifs et autres. Je ne regrette rien, j’ai bien profité, j’ai montré tout ce que je savais, j’ai appris à d’autres ce que je connaissais déjà et Je garderais toujours un bon souvenir de ma carrière de surfeuse" a expliqué Karelle Poppke sur Facebook.