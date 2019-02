Kaly&Joy - Le concept store innovant du centre Vaima

Rédaction web avec Sophie Guébel

Depuis l’ouverture de Kaly&Joy , plus de 70 marques ont souhaité faire partie de l’aventure : "C'était une surprise pour nous d'avoir été sélectionnés, et en même temps, c'était une opportunité de pouvoir démontrer nos compétences, nos créations... De pouvoir s'installer au centre-ville, c'est une grande chance pour nous. On peut être vu et par les locaux et par les étrangers" déclare Vaea Piritua, créatrice de la marque Debb Création . "Je ne pouvais pas me payer une boutique car les loyers sont trop chers, et là, j'ai eu l'opportunité d'exposer au centre Vaima. Pour moi, c'est un tremplin" avoue Ornella Paulmier, créatrice de la marque O'Here Création Et le concept store ne s’arrête pas à la vente de produits locaux. Les créateurs sont aussi accompagnés dans leur projet, en vue d’exporter à l’international : "C'est l'idée de base de notre institut qui a créé le concept store. C'est de regrouper les acteurs, et avec eux d'imaginer et construire le futur. Avec chaque marque, on les amène sur un programme d'innovation. On développe avec eux de nouvelles pistes. Là par exemple, je reviens de Paris où je suis en train de mettre en place différents partenariats avec de grosses structures" poursuit Gaël Manes.En plus de l’espace shopping, l’étage du dessus sera bientôt dédié au co-working pour aider les start-up à se développer.