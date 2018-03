Julia, une Tahitienne candidate au titre de Miss Toulouse

Manon Kemounbaye Della-Maggiora

Julia a décidé de se présenter au concours Miss Toulouse. Ce sont ses amies qui l'ont poussée à se lancer dans l'aventure. Et elle aimerait aller jusqu'à l'élection de Miss France. "Devenir Miss Toulouse serait un énorme honneur pour moi. Et bien sûr, la couronne de Miss France en fait rêver plus d’une, ce serait un rêve pour moi aussi de devenir Miss France. Je suis déjà impatiente de participer à l’élection de Miss Toulouse."Si elle accède à la plus haute marche du podium, Julia espère bien pouvoir mettre en avant sa double culture toulousaine et polynésienne. Et après les concours de beauté, elle se voit bien revenir travailler dans l'hôpital où elle est née, à Tahiti.Après Marine Lorphelin Miss et future médecin, pourquoi pas Julia Carcassès ?