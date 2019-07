Juillet sans plastique : relèverez-vous le défi ?

Rédaction web

Le défi Juillet sans plastique est lancé ! Le concept est simple : essayer de ne pas utiliser les plastiques à usage unique durant tout le mois de juillet.Les plastiques à usage unique comprennent les sacs de caisse et de provisions, les gobelets et les tasses, les pailles et les couverts, les emballages… En gros tout ce qui est destiné à n’être utilisé qu’une fois puis jeté.Le défi s’adresse à tout un chacun, particulier, entreprise ou institution publique.Pour les entreprises, le défi peut être lancé aux clients en leur proposant la possibilité de ne pas utiliser d’emballage en plastique (les sachets à usage unique, les pailles ou encore les couverts en plastique).Plastic Free July (Juillet sans plastique) vient de deux idées simples : sensibiliser sur la quantité de plastique utilisée quotidiennement et encourager tout le monde à en éliminer l’utilisation en juillet de chaque année.Plastic Free July a commencé en 2011 par une initiative locale dans la banlieue de la ville de Perth en Australie. Depuis lors, cet événement suscite un intérêt international et de plus en plus de particuliers, écoles, entreprises et organisations participent au défi. À Tahiti, Plastic Free July a été repris depuis 2014.Plus d’infos sur la page Facebook : Plastic Free July Tahiti