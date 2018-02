Judo et self defense dans Tapito Mag

Crédit photo : TNTV



Ce samedi, nous parlerons de judo avec la Aito Judo 2018 Contest 1. Première compétition de l'année, elle sera sélective pour l'Open d'Auckland et les Oceania. On retrouvera ensuite Mere Fevre pour une initiation au self-défense. il y aura aussi une séquence message préventif de nos Aito contre la violence. Le magazine ne sera pas complet sans vos rubriques actu et la technique de Dany Gerard. Oss !



Proposé par Oriano Tefau

Diffusé deux samedis par mois à 18h50, en alternance avec Ia ora na Pacific