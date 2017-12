Joyeux Noël sur TNTV !

Inédit - Perdu depuis plus de 200 ans, le trésor des Chevaliers du Templier fait partie de ces mythiques légendes. Ben Gates, archéologue et aventurier, se lance à la recherche de ce trésor qui a hanté les pensées de sa famille depuis des générations. Mais il n'est pas le seul intéressé. Gates et son meilleur ami Riley Poole, expert en informatique, partent en exploration sur le continent Arctique et découvrent que le premier indice. Commence alors une course contre le temps...

1er volet de la saga Benjamin Gates produit par les studios Disney

Avec Nicolas Cage et Diane Kruger