Rédaction web avec communiqué

Dans le cadre du dispositif Eco-collège sur la thématique de la santé, le comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté du collège d'Afareaitu à Moorea met en place, mercredi 18 avril, la première "journée sans frites". Cette journée, qui aura pour slogan "Journée sans frites, mon corps le mérite", marquera le début d'une période de sensibilisation menée en partenariat avec les roulottiers de la commune.A partir de cette date et à raison d’une fois par semaine, les roulottes installées aux abords de l’établissement ne proposeront aucun produit gras aux élèves entre 6 heures et 7h30. A la place des habituels frites et casse-croute que les jeunes consomment pour le petit déjeuner des fruits frais et jus faits maison seront proposés à la vente.Les parents ont été sensibilisés à cette démarche via une note d’information et les éco-collégiens ont présenté cela dans toutes les classes.Rappelons que la mairie de Mahina était allée plus loin en 2016 en déposant un décret imposant la suppression de la vente de bonbons et de frites avant 8h du matin.