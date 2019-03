Journée portes ouvertes au lycée professionnel protestant de Raiatea

Comme la plupart des lycées professionnels en Polynésie, le lycée protestant Tuteao a Vaiho a pour vocation de former ses élèves à devenir des futurs professionnels. Pour sa journée portes ouvertes, les élèves étaient mis à contribution pour recevoir les visiteurs et leur présenter les filières proposées au sein de l’établissement.



"Les objectifs de cette matinée sont de pouvoir mettre en valeur les capacités des élèves auprès des visiteurs, et de promouvoir leurs formations en faisant d'eux les acteurs de leur filière professionnelle", explique Haumata Wong, professeur d'histoire-géographie.