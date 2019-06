Journée nationale des sapeurs-pompiers : sergent Robert, chef de garde à la caserne de Paea

Le rêve de Robert est devenu réalité. Le jeune homme de 30 ans est aujourd’hui chef de garde par intérim à la caserne de Paea. Mais il l’avoue, le métier n’est pas de tout repos. Sauver des vies est une lourde charge : "C'est vrai que dès que tu commences dans ce métier, et que tu vois une première intervention difficile pour toi, à partir de là, tu te dis : 'ok, maintenant il faut mettre sa carapace', et après l'intervention, on en parle avec tout le monde et généralement, ça se passe bien".Pour être pompier, il faut une bonne dose de passion et une forme olympique. Les manœuvres et séances de sports sont obligatoires et quotidiennes, tout comme le contrôle du matériel et des véhicules de secours.40 soldats du feu dont 3 femmes sont installés dans le bâtiment de la caserne. Un confort de vie qui n’enlève en rien le stress de ces hommes et femmes avant chaque intervention et à chaque retour. "Dès qu'on intervient sur un arrêt pour un enfant, un nourrisson, c'est plutôt marquant pour les pompiers" poursuit le sergent Robert Urima.