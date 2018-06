Journée mondiale du don du sang : soyez solidaires

Rédaction web

La journée mondiale du donneur de sang a lieu le 14 juin. Cette année, c'est l'occasion de mettre en valeur ce don comme un acte solidaire.Accidentés de la route, opérés, malades du cancer, grands brûlés... le don de sang permet de sauver des milliers de vies chaque année.En Polynésie, le Centre de transfusion sanguine est l’opérateur unique de la transfusion sanguine en Polynésie française, en charge de la collecte de dons de sang et de la préparation ainsi que de la distribution des produits sanguins qualifiés sur le territoire.En 2017 au fenua, 6 559 dons de sang total et 133 aphérèses (dons de plaquettes ou plasma) ont été réalisées, qui ont permis de produire et distribuer un total 7 242 produits sanguins (CGR, Plaquettes, Plasma).Ce jeudi, le CTS réserve un accueil particulier aux donneurs.Si vous souhaitez faire un don, voici ce qu'il faut savoir :- Avant 18 ans, aucun don n'est autorisé- De 18 à 65 ans révolu, tout type de don est possible- Le premier don après 60 ans est soumis à l'appréciation d'un médecin du CTS. Après 65 ans, seul le don de sang total est autorisé et sous réserve que chaque don soit autorisé par un médecin du CTS.- Après 70 ans, aucun don n'est autorisé- L’intervalle minimum entre 2 dons de sang total est de 8 semaines- Sur une période d’un an, le nombre de dons de sang total est inférieur ou égal à :4 fois / an pour une femme6 fois / an pour un homme- Lors d’un prélèvement de sang total, le volume prélevé ne doit pas dépasser 500 mlLes caractéristiques cliniques et biologiques du donneur sont analysées lors de l’entretien préalable au don avec le médecin. Le candidat est ajourné s’il présente une contre-indication.On peut donner son sang toute l’année, au site fixe du CTS ou lors des collectes mobiles :- Le site principal de collecte est le Centre de Transfusion sanguine situé au 2° étage de l'hôpital du TaaoneLes dons peuvent se faire sans rendez-vous, du lundi au jeudi de 7h à 15h et le vendredi de 7h à 14hContact : 40.48 47 74 (après 15h : 40.48 46 97)Appel gratuit depuis un poste fixe : 40 44 45 46- Les Collectes mobilesElles sont organisées 2 à 3 fois par semaine dans les entreprises, les établissements d’enseignement, les établissements publics, les institutions… Certaines sont ouvertes au public : mairies, hôpitaux ..Un calendrier des collectes publiques est publié régulièrement sur la page Facebook Don du sang en Polynésie