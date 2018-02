Journée mondiale de lutte contre le cancer : quelle situation en Polynésie?

La lutte contre le cancer fait l'objet d'une journée mondiale dédiée chaque 4 février. En Polynésie, un plan cancer sur 5 ans est lancé cette année.



Ce plan prévoit entre autres de mieux documenter le registre des cancers, de l'enrichir, et de publier des données actualisées chaque année.



En matière de prévention, les autorités sanitaires espèrent diminuer la prévalence du tabagisme d'au moins 10%. Les femmes et les jeunes sont les principales cibles. L'ajout de taxes, notamment sur le tabac à rouler, est également envisagé tout comme la réduction du nombre de lieux de vente, et et leur délocalisation des magasins d'alimentation.

Toujours en terme de prévention, il est prévu de maintenir le programme vaccinal contre l'hépatite B chez l'enfant, et on envisage la vaccination contre les papillomavirus humains.



Pour favoriser les dépistages, la direction de la Santé réfléchit à l'envoi, aux femmes, d'une invitation par courrier pour procéder à une mammographie tous les deux ans à partie de 50 ans. Même chose pour le dépistage du cancer du col de l'utérus.



Les autorités prévoient de développer l'annonce du diagnostic et les explications des protocoles de soins en langues polynésiennes. Il sera aussi bientôt possible d'organiser des chimiothérapies à la Presqu'île et à Uturoa.



Afin de renforcer ses actions de lutte, la direction de la Santé espère pouvoir établir un partenariat avec l'INCa : l'Institut national du cancer, avec qui elle a déjà élaboré son plan d'action jusqu'en 2022.

Laure Philiber