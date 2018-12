Journée mondiale de lutte contre Sida : dépistage à la cathédrale de Papeete

Rédaction web avec Thierry Teamo

Sur le fenua, environ 130 personnes ont contracté le virus du sida. Et si la situation semble se stabiliser, les professionnels de santé rappellent que le seul moyen d’éviter la contamination et la propagation du Sida, reste le préservatif : "Ce qui est inquiétant, c'est que l'on voit des personnes porteuses du VIH qui reviennent avec d'autres maladies sexuellement transmissibles comme la syphilis. Cela veut dire que les gens avec le VIH ont des rapports sexuels non protégés, donc si les personnes ont contracté la syphilis, elles peuvent aussi transmettre le VIH. On conseille donc aux jeunes de vraiment se protéger : c'est le préservatif qui protège de tout" explique Stéphane Alarcon, Infirmier au Centre de Consultations Spécialisées des Maladies Infectieuses et Tropicales de la direction de la santé (CCSMIT).À ce jour, il n’y a aucun remède au Sida qui demeure une maladie mortelle. Les médecins gardent cependant espoir : "Il y a espoir d'éradiquer ce virus, mais il est très difficile à cerner et pour l'instant on a rien d'efficace à 100%", explique Gérard Mazeau, médecin retraité.Et la lutte contre le VIH ne s’arrête pas au 1er décembre. Le premier vendredi de chaque mois, médecins, infirmiers et père Christophe effectuent un tour de l’île pour faire des dépistages, et tous les vendredis soir une équipe médicale sillonne la ville de Papeete.