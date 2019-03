Journée des droits des femmes : le programme

Cette année, la DSFE (Direction des Solidarités, de la Famille et de l'Egalité) qui organise cette journée pour la première fois, après la DFCF (Délégation à la famille et à la condition féminine), a souhaité mettre l’accent non seulement sur les droits des femmes en Polynésie, mais aussi et surtout sur la prise de conscience que doivent avoir les Polynésiennes sur leur force intérieure et leurs capacités.Les festivités du 8 mars seront placées sous le thème "Je suis mon Pays". Plusieurs manifestations se dérouleront, notamment dans la commune de Papara, sur le site de la "Maison pour tous", où des stands de beauté, couture, art, floral animation et danse ou encore des ateliers de fitness seront proposés au public.Dans les jardins de l’Assemblée de Polynésie française, des stands d’information, des mini-conférences, et des ateliers d’animations, seront également mis en place.Le CSN-PF (Centre du service national de Polynésie française) organisera une journée défense et citoyenneté à la mairie de Punaauia au profit d’une trentaine de jeunes Polynésiennes sur le thème de la journée internationale des droits de la femme. Elles recevront chacune le certificat individuel de participation JDC en fin de journée.