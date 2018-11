Journée des droits de l'enfant le 25 novembre à Tahiti

Rédaction web

Depuis 1996, le Parlement français a décidé de faire du 20 novembre la "Journée Mondiale de défense et de promotion des droits de l'enfant". Comme l'explique l'Unicef sur son site , ce 20 novembre 2018 marque aussi le 29e anniversaire de l’adoption de la CIDE ( Convention internationale relative aux droits de l’enfant ), adoptée à l’unanimité par l’Organisation des Nations Unies le 20 novembre 1989, et qui garantit aux enfants du monde entier des droits. "Ce texte est le traité ratifié par le plus grand nombre de pays au monde (les États-Unis et la Somalie manquent à l’appel), mais son application laisse encore à désirer dans de nombreuses régions. Aujourd’hui encore, 265 millions d'enfants n’ont pas accès à l’école et 250 millions subissent directement les conséquences de conflits et de guerres".Et afinde sensibiliser le plus grand nombres aux droits des enfants, l'association Parent Autrement à Tahiti organise une journée spéciale, ouverte à tous, le dimanche 25 novembre, au parc Paofai : "C'est un événement à but non lucratif, sans subventions et sans moyens autre que la grande motivation des bénévoles de l'association, de pouvoir contribuer à un monde meilleur pour nos enfants"."Même si nous assurons souvent les besoins primaires de nos enfants, nous oublions parfois des besoins moins connus mais tout aussi essentiels tels que le besoin d’attention, de proximité, de temps de qualité, de respect de leur rythme, etc. Ainsi, cette journée est l’occasion de nous rencontrer, échanger et découvrir des outils pour vivre avec les enfants autrement" explique l'association dans un communiqué.