Journée de l'autisme en Polynésie : "Il est important d'en parler et de briser le silence"

Rédaction web avec Brandy Tevero



"On se bat pour que nos enfants soient dans des écoles normales pour les rendre les plus autonomes possibles. (...) On n'est pas éternels, et si jamais il nous arrive quelque chose, nos enfants, malheureusement, n'auront rien. Donc on travaille pour faire en sorte qu'ils puissent avoir une autonomie plus tard, et qu'ils ne dépendent pas forcément de nous. L'école fait partie, justement, de ce chemin de vie pour gagner en autonomie. Après, est-ce que moi en tant que maman, pour mon fils, c'est facile dans l'école où il est... je préfère ne pas répondre pour moi, mais parler pour les parents en général de l'association et dire qu'il y a des établissements avec lesquels la communication passe bien, et des établissements avec qui, malheureusement, c'est plus difficile. Et il faut être réaliste, il y a une minorité d'établissements où ça se passe bien, et une majorité d'établissements où c'est difficile.""En métropole, je sais qu'ils commencent à s'y intéresser. Mardi 2 avril, c'était la journée mondiale de l'autisme, le gouvernement métropolitain en a parlé. Après, en Polynésie, le problème c'est qu'on est très en retard parce qu'il y a une méconnaissance et une mal connaissance de cette pathologie, or nous avons un nombre croissant d'enfants qui en sont atteints. Il est important aujourd'hui d'en parler et de briser le silence, parce que oui c'est un handicap invisible, mais ce n'est pas que ça."