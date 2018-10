Joinville fait stopper les travaux à Miri

Rédaction Web avec Oriano Tefau

Le lotissement Miri n’en a pas fini avec ses soucis. Alors que la cour administrative d’appel de Paris a levé l’interdiction des permis de construire dans sa décision du 25 septembre dernier, Joinville Pomare et ses acolytes ont débarqué ce lundi matin sur place afin de mettre un terme à tous les travaux de construction en cours et surtout des terrassements réalisés en ce moment par le promoteur. "Nous avons dit à toutes les sociétés travaillant sur ce domaine de Miri de sortir et de ne plus rien faire, a-t-il expliqué. Nous ne voulons plus voir aucune construction parce que cette affaire n’est pas terminée. (…) Nous serons tous les jours ici pour que ceux qui nous prennent pour ce que nous ne sommes pas comprennent qu’après 40 ans de lutte, nous pensons qu’il est temps d’arrêter ce jeu du chat et de la souri. Cette propriété nous appartient, nous en sommes certains et même sûrs."Joinville Pomare n'a pas l'intention de chasser ceux qui ont déjà une maison dans le lotissement. Mais il empêchera tous ceux qui n'ont pas encore d'habitation de lancer leur chantier : "Nous voulons simplement dire à ceux qui ont leur maison construite qu’il n’y a pas de souci, mais ceux qui n’ont pas encore construit, ne construisez pas parce que nous serons là tous les jours. Nous ne tolèrerons jamais plus qu’une maison soit construite sur nos terres."