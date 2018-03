Joindre l'utile à l'agréable

Rédaction web avec Thierry Teamo

Le concept du plogging est né en Suède. Il s’agit de profiter de son footing pour ramasser les ordures que l’on trouve sur son chemin. Le mot utilise le terme jogging et plocka upp qui signifie ramasser en suédois.Equipés de baskets et de sacs poubelles, ils étaient près d’une centaine ce matin à Mataiea à mettre à profit leur énergie pour nettoyer la nature. "C'est une chance pour notre commune que cette journée soit organisée chez nous, pour rappeler encore une fois, que l'environnement, c'est l'affaire de tous et pas simplement l'affaire de quelques personnes", explique Tamatoa Doom, deuxième adjoint au maire de Teva i Uta.La course était organisée en marge du "clean up day". Un évènement des étudiants de l’ISEPP destiné à sensibiliser la population à la protection de l’environnement.Tout au long de la journée, des conférences et ateliers étaient mis en place avec pour but : une invitation à vivre davantage en harmonie avec la nature.