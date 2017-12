Johnny Hallyday voulait construire une maison à Tahiti

Johnny Hallyday est

La dernière fois que Johnny a séjourné en Polynésie, c'était l'année dernière, en mai, dans le cadre de sa tournée "Rester vivant".Johnny Hallyday est décédé dans la nuit du 5 au 6 décembre à l'âge de 74 ans. C'est à Saint-Barthélémy qu'il a été inhumé.

Rédaction web

Dimanche le JDD revenait sur le combat de Johnny Hallyday contre le cancer avec des témoignages de ses proches. Parmi eux, Claude Lelouch qui raconte que son ami avait encore "plein d'envies". "Il voulait construire une maison à Tahiti, il m'avait même montré les photos du terrain. Il me disait : "Ça va être génial, on va être peinards !'Le rockeur est venu plusieurs fois au fenua. En Polynésie, on se souvient ses passages. "On s'est rencontré ici quand il est venu avec Nathalie Baye", se souvient Gabilou. "On a fait la bringue. Il a voulu apprendre la frappe paumotu. Il n'a pas réussi (rire)".