Jiu jitsu : deux nouvelles médailles pour Dany Gérard

Rédaction web avec Oriano Tefau

C’est un marathon que vient de réaliser Dany Gérard. Le sportif s’est envolé ce week-end pour des compétitions de jiu jitsu. Direction : les Etats-Unis.La première a eu lieu à Orlando, en Floride, sur la côte est des Etats-Unis. Dany gérard a participé à la National pro competition, organisée par UAEJJF.Après de longues heures d’avion, Dany Gérard est arrivé à destination. A peine quelques heures de sommeil plus tard, le champion avait rendez-vous pour la pesée et les combats. Le Polynésien s’en est très bien sorti. Il a fini premier dans sa catégorie. Médaille d’or autour du coup ; Il raconte :« C’était une bonne compétition pour moi. Cela permet de cumuler des points pour le classement océanie de cette organisation-là. »Pas de repos pour le guerrier. Après cette médaille, Dany Gérard a repris l’avion. Direction cette fois : Los Angeles. Autre décor, autre compétition.Le sportif a participé à la International open, organisée par IBJJF. Une des compétitions les plus prestigieuses dans le domaine. Là aussi, le aito a décroché une médaille dans sa catégorie. Seul bémol : une troisième place en open. Le champion analyse :« J’ai fait une erreur en début de combat. C’était peut-être dû à la fatigue. »Cette défaite, Dany Gérard en tire des leçons. Ce week-end marathon lui a permis de se préparer pour la suite de son année sportive, d’apprendre à gérer voyage, décalage horaire et compétition.« C’est un week-end qui m’a permis d’être dans la pire configuration possible. C’est bien de s’entraîner comme ça. »Dany Gérard ne compte pas se reposer sur ses lauriers. Il souhaite faire au moins une compétition par mois pour garder le rythme et ramener le maximum de médailles.Prochain objectif : les championnats du monde en mai prochain.