Jiu Jitsu Brésilien : coup d'éclat d'Henri Burns au "Full force summer open submission" à Hamilton

Encore une médaille d'or à son palmarès ! Henri Burns participait, ce samedi, au Full Force Summer Open -Submission - Only BJJ Tournament, à Hamilton. Une compétition de grappling qui impose le port d'un vêtement en lycra, et dont la particularité est de gagner le combat uniquement avec une technique de soumission.



Autre spécificité : si les athlètes étaient classés par catégories de poids, les niveaux de ceintures étaient en revanche mélangés.



Notre aito de Moorea a remporté le 1er combat en 30 secondes grâce à une clé d'étranglement en guillotine (faisant même perdre connaissance à son adversaire l'espace de quelques instants).

Le second combat a duré 2'30 min et a valu à Henri Burns une médaille d'or, après une clé de bras.



Le sportif aurait pu poursuivre la compétition et espérer remporter un autre titre mais une douleur au bras l'en a dissuadé.

Il se dit satisfait de sa progression par rapport au dernier combat du mois de décembre. Progression due, selon lui, aux entraînements quotidiens avec un coach américain récemment arrivé à Moorea.



Cette première compétition de l'année est de bonne augure pour la suite, notamment pour le mois d'avril, où le champion participera à un combat de MMA très attendu.



Rédaction web avec Oriano Tefau