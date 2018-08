Jeux du Pacifique : la suspension du COPF provisoirement levée

Rédaction web



En juin dernier, le directeur du Conseil des Jeux Michael Pavitt expliquait qu'il restait deux conditions à satisfaire avant une éventuelle réintégration de Tahiti : "un engagement fort du gouvernement polynésien en faveur de l’autonomie et l’indépendance du COPF" et "la résolution des conflits au sein des disciplines de la boxe et du rugby."Depuis, la situation a évolué. Ce jeudi, le Fidji Times rapporte que le Conseil des Jeux du Pacifique (PGC) a décidé de lever provisoirement la suspension de l'Association des Jeux du Pacifique de Tahiti Nui (COPF).​Les athlètes polynésiens pourront donc participer aux prochains jeux du Pacifique en 2019. Mais à une dernière condition : qu'un accord soit conclu entre toutes les parties pour la sélection d'athlètes en boxe et rugby.Le PGC explique que "pour les Jeux du Pacifique 2019, le COPF a proposé de superviser la sélection des meilleurs athlètes des fédérations rivales dans ces deux sports.""La mise en œuvre réussie de cet accord entraînera la levée complète de la suspension avant le début des Jeux du Pacifique 2019", souligne le Conseil.La suspension de Tahiti avait été officiellement décidée en décembre dernier. Le Conseil des Jeux du Pacifique estimait que le gouvernement de la Polynésie française avait "interféré dans l'autonomie et l'indépendance des associations sportives, ce qui a abouti à sa décision de boycotter les Mini-Jeux 2017 au Vanuatu.