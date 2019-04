Jeux du Pacifique 2019 : pas de rugby pour la Polynésie

Rédaction web avec Naea Bennett

"C'est une déception évidemment pour nous, au niveau de l'équipe qu'on a préparée etc. (...) On comptait aussi sur ces jeux pour s'affirmer à l'international. (...) Mais dans l'absolu, la fédération polynésienne de rugby a beaucoup de chantiers, notamment au niveau scolaire avec notre cadre technique, au niveau de la jeunesse et du livret de compétences qu'on est en train de mettre en place. C'est pas le travail qui manque. On va maintenant se focaliser sur l'étape suivante qui est notre affiliation à World Rugby, et on sait qu'on pourra compter sur le soutien de la Fédération Française de Rugby" a expliqué Teiki Dubois, président de la commission sportive de la Fédération polynésienne de Rugby.