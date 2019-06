Jeux du Pacifique 2019 : les tenniswowen tahitiennes prêtes pour les Samoa

Kelani Chene

De son côté, l’entraineur de la sélection, Patrice Cotti, est plutôt confiant. « Elles sont motivées, elles sont assidues à l’entraînement (…) on a une bonne équipe, une équipe solide (…) Je pense qu’une fois qu’on est prêts et qu’on y va, on ne va pas y aller pour se faire battre, on va essayer de tout donner. » confie-t-il.Léa Lamorelle et Chrissy Vonge viennent compléter cette formation. Après plusieurs mois de préparation, l’équipe est solide.Le niveau sera d’autant plus élevé car les meilleures joueuses du Pacifique seront présentes. On remarque notamment, la présence d’Abigail Tere-Apisah de Papouasie Nouvelle Guinée et de Steffie Carruthers de Samoa qui évoluent maintenant au niveau professionnel.Malgré les challenges qui les attendent, la sélection féminine est bel et bien prête à affronter ses futures adversaires. Comme nous le dit Estelle Tehau : « Il y a une très bonne entente, on est une équipe de jeunes donc on n’a rien à perdre. » Une nouvelle fois, Estelle et Naia retenterons l’expérience. Elles avaient fait le déplacement aux derniers Jeux de 2015, où elles avaient remporté la médaille de bronze. Une autre belle opportunité qui s’offre à elles.