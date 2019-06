Jeux du Pacifique 2019 : la délégation de Tahiti reçue à la Présidence

"Vous avez été désignés comme étant l’élite de vos disciplines respectives. Vous êtes ceux et celles qui ont le plus de chance de remporter une médaille. Je ne doute pas que vous donnerez le meilleur de vous-mêmes lorsque le temps de la compétition arrivera", a déclaré Edouard Fritch.La Polynésie française sera présente dans 20 des 26 disciplines prévues au programme de ces Jeux. Ces disciplines sont l’athlétisme, le badminton, le basketball, le beach volley et le volleyball, la boxe, le football, la force athlétique, l’haltérophilie, le golf, les disciplines handisport, le judo, la natation, le squash, le tennis, le tennis de table, le tir au pistolet et le ball trap, le tir à l’arc, le triathlon, le va’a et la voile. Sur les 6 disciplines où la Polynésie ne sera pas présente, certaines ne se pratiquent pas sur le territoire, tel que le cricket ou encore le netball.