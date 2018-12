Jeux de Polynésie : les résultats de la première journée

Les jeux de Polynésie sont de retour ! La cérémonie d'ouverture a eu lieu jeudi au stade Fautaua. Six délégations soit 1 016 athlètes, 446 femmes et 570 hommes, s'affrontent dans 9 disciplines.



Les matchs ont débuté ce vendredi en handball, futsal, basket ball, pétanque, tennis de table et volley ball.

Les jeux de Polynésie se déroulent jusqu'au 20 décembre.



Consultez les résultats de ce vendredi :