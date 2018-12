Jeux de Polynésie : les résultats de la deuxième journée

Rédaction web

Parmi les épreuves qui se sont déroulées ce samedi, il y avait du volley-ball, du futsal. En volley, Tahiti a battu Rurutu en catégorie Hommes et Femmes par deux sets à zéro, de son côté Nukutavake a battu chez les femmes, Tahaa sur le score de deux à zéro, et les hommes se sont défaits de Raiatea sur le même score.En Futsal, chez les femmes, Makemo a battu Rurutu sur le score de 3 à 2, Reao a battu Fatu Hiva par 3 à 2 et Tahiti a battu Moorea par 4 à 2. Chez les hommes, Arutua a battu Rimatara par 4 à 1 et Fatu Hiva a battu Tatakoto par 5 à 0.