Jeux de Polynésie : Tahiti en tête du classement provisoire

Démarré depuis le 13 décembre, les Jeux de Polynésie se termineront ce jeudi. Six délégations soit 1 016 athlètes, 446 femmes et 570 hommes, s'affrontent dans 9 disciplines. Les rencontres sportives sont réparties sur huit sites de l'agglomération de Pirae : à la salle omnisports de JT pour le basket-ball, au stade Fautaua pour le football, à la salle omnisports de Fautaua pour le futsal, à la salle de Dragon pour le handball, à Aorai Tini Hau pour la pétanque et le va'a, à Fautaua Val pour le tennis de table, au stade communal de Pirae pour les tu'aro ma'ohi et à la salle Excelsior pour le volley-ball.À la date du 19 décembre, Tahiti demeure toujours en tête du classement avec 28 médailles dont 12 en or. Les Marquises sont en sixième et dernière position avec un total de 11 médailles. La cérémonie de clôture des Jeux de Polynésie aura lieu ce soir au stade Napoléon Spitz à Fautaua à Pirae. Elle sera diffusée en direct sur la page Facebook de TNTV.