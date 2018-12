Jeux de Polynésie : 14 médailles pour Tahiti

Avec ses 7 médailles d'or remportées depuis le début, ses 2 médailles d'argent et 5 médailles de bronze, Tahiti arrive en première position des Jeux de Polynésie, qui se dérouleront jusqu'au 20 décembre au stade Fautau'a à Pirae.

Six délégations soit 1 016 athlètes, 446 femmes et 570 hommes, s'affrontent dans 9 disciplines.