Jeu anniversaire - 18 ans, ça se fête !

Le 28 juin, de 9h00 à 13h00, TNTV vous ouvre les portes de ses coulisses pour célébrer son 18ème anniversaire avec vous ! Pour l'occasion, la chaîne organise un jeu anniversaire, sur place le jour même.



Pour jouer, il vous suffi de participer à notre journée portes ouvertes, de remplir un bulletin et de le glisser dans l'urne prévue à cet effet. le tirage au sort sera effectué le jour même et les noms des gagnants seront publiés sur www.tntv.pf .





Trois lots sont mis en jeu !



Premier lot : deux (2) billets d’avion Air Tahiti (sur la base de 2 aller-retour) au départ de Papeete pour les destinations suivantes au choix du gagnant : Raiatea, Huahine, Bora Bora, Fakarava, Rangiroa ou Tikehau, dont la valeur totale des deux billets d’avion est comprise entre 52 470 xpf HT (pour la destination la moins éloignée : Raiatea) et de 83 136 xpf HT (pour la destination la plus éloignée : Fakarava).



Second lot : un (1) package « Escapade Tama’a Brunch » d’une valeur totale de 20 400 xpf TTC valable pour 2 personnes et comprenant :

- deux (2) billets aller-retour Tahiti-Moorea sur le Terevau pour deux (2) personnes ;

- deux (2) transferts aller-retour Vaiare / Hôtel SOFITEL Moorea Ia Ora Resort assurés par la compagnie Albert Tours ;

- deux (2) brunch à l’hôtel SOFITEL Moorea Ia Ora Resort.



