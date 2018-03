Jérôme Gasior : " Le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple "

Parce que " 80% de ce que l'on mange est importé ", l'UPR entend développer la permaculture en Polynésie. C'est une pratique qui permet de cultiver beaucoup et partout (tant sur des grandes surfaces que sur des petites).



Il faudra donc, selon Jérôme Gasior, former les personnes sur les techniques, les aider et surtout les accompagner.