Jérémy Guines se prépare pour la coupe Davis junior

Rédaction web avec Sophie Guébel et Esther Parau-Cordette

Après Heve Kelley en senior, c’est au tour de Jérémy Guines, en junior, de se préparer pour la coupe Davis. Le garçon de 16 ans pratique le tennis depuis ses quatre ans. Il évolue au club de Chonwa, à Pirae.Au fil des années, le sportif a gagné différents titres et surtout, de la reconnaissance. A tel point qu’il a été sélectionné pour participer à la coupe Davis junior. Il s’envolera jeudi vers la Malaisie pour participer à cette compétition. Jérémy Guines se réjouit :« Je suis très content. C’est ma deuxième fois cette année. Je suis fier de partir pour représenter Tahiti et le Pacifique. »C’est la deuxième fois que le champion de Polynésie junior participe à la coupe Davis. Un moment essentiel dans la carrière du jeune sportif. Ces rencontres à l’internationale lui permettent de se confronter à d’autres joueurs, d’apprendre et d’évoluer.« Ces coupes me permettent de montrer mon tennis partout dans le monde, jouer contre d’autres joueurs. Ce sont styles de tennis différents… C’est aussi l’occasion de rencontrer du monde, de se faire des amis… »A 16 ans, Jérémy Guines parvient à concilier études et vie sportive. Pour le jeune tennisman, l’avenir est prometteur. Dans quelques mois, il se rendra à Fidji avec le reste de la sélection tahitienne pour les phases finales des Océania junior.