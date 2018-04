Jérémy Flores et Hinarani De Longeaux parents d'une petite fille

Rédaction web

L'ancienne Miss Tahiti avait annoncé sa grossesse sur les réseaux sociaux en novembre. Dimanche, c'est son compagnon, le champion de surf Jérémy Flores qui a annoncé la naissance de leur enfant : une petite fille, Hinahei. "Ma magnifique fille. La plus belle chose qui me soit arrivée", a écrit le surfeur sur sa page Facebook.Hinarani de Logeaux, Miss Tahiti 2012 et première dauphine de Miss France 2013 est en couple avec Jérémy Flores depuis plusieurs années. Leur relation révélée en 2014 avait fait couler beaucoup d'encre dans les médias.