Jean Robin condamné pour incitation à la haine

Dans deux de ses nombreuses vidéos sur YouTube, Jean Robin, qui se présente comme un "lanceur d’alerte", avait dénigré le colonel Arnaud Berltrame, mort dans l’attaque terroriste de Trèbes en métropole. Il faisait également un parallèle douteux entre Islam et nazisme. Des propos qu’il a revendiqués à l’audience, en invoquant la liberté d’expression.



La Ligue internationale contre le racisme et l’antisémitisme s’était constituée partie civile et s’est vue attribuer 119 000 Fcfp de dommages et intérêts par le tribunal. C’est un courrier d'un métropolitain choqué par la teneur des vidéos et adressé au procureur de la République de Papeete qui avait conduit à l’ouverture d’une enquête.







rédaction web avec J-B. C.