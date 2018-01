Jean-Paul Forest présente sa série des Multitudes à la bibliothèque universitaire

D'après communiqué

En écho à l'exposition des Musées Royaux d'Art et d'Histoire de Bruxelles "Oceania, voyages dans l'immensité" (qui se tient jusqu’en avril 2018), l'artiste invité Jean Paul Forest propose une extension de sa contribution artistique autour des galets et cousus à la bibliothèque universitaire du 17 janvier au 28 février.A propose de cette exposition, le catalgoque des Musées Royaux d'Art et d'Histoire de Bruxelles souligne :"​ L’œuvre de Jean Paul Forest, plasticien vivant et travaillant à Tahiti, interroge l'immensité à travers les multitudes de galets des plages et des rivières. Apparaissant et disparaissant au gré des incessants mouvements du paysage, ceux-ci se multiplient, se diversifient et se déplacent sans cesse. "À Tahiti, Jean Paul Forest n’avait présenté les MULTITUDES qu’une seule fois en 2015 lors de son exposition « Face à l’immensité », dans les collections permanentes de Musée de Tahiti et des Îles. La bibliothèque de l’université permet aujourd’hui leur nouvelle installation dans une présentation épurée.