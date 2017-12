« Jean-Pascal Couraud était un homme d’engagement »

« Idéaliste », « droit », « homme de conviction » : les adjectifs sont nombreux pour définir Jean-Pascal Couraud selon Dominique Morvan. Amie du journaliste dans les années 1980 et 1990, elle en garde un souvenir ému 20 ans après sa disparition :



« C’était un excellent journaliste. Il écrivait vraiment très bien, il avait une plume. Personnellement, c’était quelqu’un qui avait le sens de l’amitié au plus haut niveau. »



Son amie se rappelle un homme engagé et prêt à lutter pour ses idéaux… Dominique Morvan l’a souvent écouté parler de ses dossiers.



« A lui tout seul, il a porté plusieurs combats. Cela a duré pendant plus de 10 ans. Cela a été très long et pénible pour lui. Mais il portait ça parce qu’il avait vraiment cette conviction profonde. C’était un homme d’engagement. »



Selon ses proches, le plus grand combat de JPK était la lutte contre la corruption. En tant que journaliste aux Nouvelles de Tahiti, sa liberté de ton et de plume a agacé plus d’un homme politique.



L’avocat de la famille Couraud, James Lau, livre son sentiment :



« Pour moi, JPK représentait une autre conscience : il faisait partie de ceux qui ont refusé les compromissions de l’époque et tout un système que même l’Etat aujourd’hui dénonce. JPK a été l’un des premiers à le dénoncer et un des farouches défenseurs des gens qui refusaient ce système. »