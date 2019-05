Jean Juventin repose en son dernier domicile

Maire de Papeete, député de la Polynésie, et président de l'assemblée de Polynésie, cette figure incontournable de la politique locale est décédé à l'âge de 91 ans des suites d'une longue maladie. Estimé de tous, Jean Juventin aura marqué l'histoire politique de la Polynésie et surtout celle de sa ville, Papeete, dont il a été le premier magistrat pendant de nombreuses années. L'inhumation s'est déroulée ce jeudi à 13 heures au cimetière de l'Uranie en présence des personnalités politiques du territoire et des proches et amis du défunt venus en nombre.