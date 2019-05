Rédaction web

L'ancien maire de Papeete Jean Juventin est décédé à l'âge de 91 ans des suites d'une longue maladie.Avant d'entrer en politique, Jean Juventin a été très impliqué auprès de la jeunesse. Instituteur puis directeur adjoint de l’école du Lagon bleu, il a été aussi directeur de l’école 2+2 à Punaauia. Il s’occupa également de mouvements de jeunesse, rappelle le site internet de l'assemblée. Jean Juventin a adhéré au Pupu Here Ai’a dès sa fondation par John Teariki en 1965. Après la mort de J. Teariki, il prend la tête du parti. Il le quitte finalement l'année suivante.Jean Juventin entre au conseil municipal de Papeete en 1966, avant de démissionner en juillet 1974. Il a été élu maire de Papeete en mars 1977 et a été réélu en 1983 et 1989.C'est sous ses mandats, que Papeete fut la première ville de Polynésie à avoir un réseau d’eau potable.Il fut aussi conseiller de gouvernement chargé de la Jeunesse et des Sports de 1967 à 1972, conseiller territorial depuis 1977 et président de l’assemblée territoriale, élu le 8 décembre 1987.Il a ensuite été réélu au perchoir de l’assemblée territoriale en 1988, 1989, 1990 et 1991. En 1992 il est réélu président de l’assemblée et le reste jusqu’au 6 mars 1995.Jean Juventin a été aussi député de la Polynésie française de 1978 à 1986 (réélu en 1981), puis de 1993 à 1997.Le corps de Jean Juventin sera exposé mercredi à partir de 9 heures en salle du conseil municipal à la mairie de Papeete.