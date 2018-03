Japon : au moins sept morts, dégâts considérables dans un nouveau séisme

Un hôpital de la ville de Kumamoto qui penchait dangereusement était évacué en fin de nuit samedi.

L'aéroport a été fermé en raison de la chute du plafond du terminal, des dizaines de milliers de foyers étaient privés d'électricité et de nombreuses usines à l'arrêt (Toyota, Honda, Sony...).

La première secousse dans la nuit de jeudi à vendredi, d'une violence inédite pour bien des riverains, avait endommagé le château de Kumamoto, vieux de 400 ans, et détruit de nombreuses maisons dans la petite ville voisine de Mashiki.

Les sauveteurs avaient sorti saine et sauve des décombres une fillette de huit mois, plus de six heures après le tremblement de terre.

Au total, 1 500 blessés, dont 80 grièvement, ont été recensés depuis jeudi soir.

Aucune anomalie n'a été relevée dans la centrale nucléaire de Sendai, a assuré la compagnie Kyushu Electric Power. Les autres installations nucléaires situées dans la région secouée, à savoir celles d'Ehime et Genkai, n'ont pas été affectées.

Le Premier ministre Shinzo Abe était attendu dans la journée de samedi dans la région, mais sa visite a été annulée et un conseil de crise convoqué. Le gouvernement va envoyer 20 000 hommes sur place au cours du week-end.

Situé à la jonction de quatre plaques tectoniques, le Japon subit chaque année plus de 20% des séismes les plus forts recensés sur Terre.

Les Japonais sont encore plus sensibles aux risques depuis le tsunami de mars 2011, qui a tué quelque 18.500 personnes et provoqué la catastrophe nucléaire de Fukushima.

AFP