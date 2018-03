Jane The Virgin : Au nom de la rose - La clé des champs

Au nom de la rose

Jane passe sa première échographie. Mais au cours de celle-ci, le médecin décelle un problème avec le foetus et lui propose de faire une amiosynthese. Elle et Rafael sont alors face à un dilemme car ce n'est pas sans risque pour le bébé. Au même moment, Rafael prend une décision afin de résoudre les problèmes financiers de l'hôtel. De son côté, réintégré, Michael découvre l'identité de Sin Rostro...



La clé des champs

Rafael et Jane établissent une liste de cadeaux en vue de la fête pré-natale organisée pour cette dernière, et s'aperçoivent que beaucoup de choses sont encore à mettre en place dans leur relation. Alors que Rafael apprend la véritable identité de Sin Rostro, celui-ci s'inquiète pour sa soeur et la fait sortir de l'hôpital psychiatrique. Au même moment, Petra revient au Marbella, bien décidée à évincer Rafael. Tous découvrent que Roman Zazo a un frère jumeau...