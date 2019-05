Isabelle Sachet en visite à Raiatea

La visite de courtoisie a commencé à la circonscription des îles Sous-le-Vent puis au centre administratif de Uturoa où la ministre de la Famille et des solidarités a rencontré les agents ainsi que le personnel des établissements et services placés sous sa tutelle. "Il s'agit pour moi de venir à la rencontre de nos équipes de la DSFE (direction des Solidarités, de la Famille et de l'Égalité) qui sont basés à Uturoa, et bien évidemment de discuter avec eux des problématiques qu'ils rencontrent, des projets qu'ils ont ou qu'ils souhaiteraient mettre en œuvre" déclare Isabelle Sachet.



Une nécessité selon les agents en poste aux Raromatai. En 2018, les demandes d'aides enregistrées en quasiment explosé. "Pour moi, c'est ça la priorité, et c'est là où on est en difficulté aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a tellement de demandes qu'on n'arrive pas à traiter l'ensemble des demandes des personnes qui en auraient vraiment besoin. On est vraiment en difficulté par rapport à un manque chronique de personnel" explique le chef de la cellule sociale de Tahaa, Alexis Buestel.