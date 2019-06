Irlande, Australie, Ukraine, Brésil, France... ils participent à une flash mob de ori Tahiti

Une musique composée spécialement pour l'événement et des tutoriels en trois langues pour faire danser des fans de ori Tahiti du monde entier. Cette année, l'événement lancé par l’association Hoa No Tahiti de Rennes, a encore pris de l'ampleur. Plus d'une vingtaine de pays et des centaines de danseurs ont appris la chorégraphie.La flash mob officielle avait lieu le 25 mai, mais certaines villes ont choisi de décaler leur prestation. Les photos et vidéos affluent des quatre coins du monde et sont publiées sur la page officielle de l'événement.