Invisible box, le nouveau challenge qui affole la toile

C'est le nouveau défi que les internautes se lancent : le Invisible box challenge. Comprenez, le challenge de la boîte invisible.

Le but ? Faire semblant de prendre appui sur une marche invisible, dont les délimite d'abord la hauteur à la main.



Lancé par une cheerleader, il affole la toile. Pour ce défi, tout est dans la tête. Pas besoin d'accessoires et aucun risque, si ce n'est de tomber, mais de pas très haut.

La vidéo de la jeune femme a été largement partagée et le défi repris partout sur la toile. Une vraie déferlante de boîte invisibles.